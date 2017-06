Neue Wege zur Gesundheit

Als Wegbereiter der orthomolekularen Medizin gilt der Chemie- und Friedensnobelpreisträger Linus Pauling, zu dessen Lebenswerk die Erforschung molekularer Zusammenhänge gehörte. Die orthomolekulare Medizin – die Medizin, die sich mit den „richtigen“ Molekülen befasst – entwickelte der Chemiker in Gemeinschaft mit dem Medizinnobelpreisträger Albert von Szent-Györgyi und weiteren Experten am eigens gegründeten Institut für orthomolekulare Medizin, das noch heute als Linus Pauling Institute of Science and Medicine im US-Bundestaat Oregon (bis 1996 in Palo Alto, Kalifornien) besteht.

Die zentralen Thesen der orthomolekularen Medizin lassen sich in einfachen Worten folgendermaßen skizzieren: